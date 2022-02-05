Cumhurbaşkanı Erdoğan Omicron varyantına yakalandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Omicron varyantına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Omicron varyantına yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Haber

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