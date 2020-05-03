Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
03.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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