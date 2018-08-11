Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ölürüz de Böyle Bir İstiskale, Aşağılanmaya Rıza Gösteremeyiz"

- AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz."

Erdoğan: "15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, dün itibarıyla 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?"

Erdoğan: "Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var."