Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor"

İSTANBUL - Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabınsan yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika