Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika

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