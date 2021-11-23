Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmayacak erken seçim (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, partinin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı yaptıklarını vurgulayarak, "Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını bu şekilde 150 defa bir araya getiren, istişare mekanizmasını böylesine düzenli ve etkili işleten bir başka parti olduğunu sanmıyorum" dedi.

"Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için de AK Parti ve MHP'nin sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak, hem 'Cumhur İttifakı' olarak Meclis'te çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü fakat ilginçtir, hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve 'Cumhur İttifakı'yız."

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Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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