SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik ettiVIDEO YOK -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
"Bizleri çok duygulandırdın" diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı