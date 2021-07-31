SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik ettiVIDEO YOK -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti

VIDEO YOK

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

"Bizleri çok duygulandırdın" diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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