Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir."
20.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ölenin de öldürenin de 'Allah-u Ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız