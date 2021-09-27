Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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