Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden haftada en az 2 PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden haftada en az 2 PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden... - Haberler
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