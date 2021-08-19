Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmenlerden haftada en az 2 PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.