Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa...
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev...
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet