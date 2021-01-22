CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OECD İSTANBUL MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ'NE VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz.