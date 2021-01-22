Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."
22.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu