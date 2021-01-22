Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."

22.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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