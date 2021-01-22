Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır.