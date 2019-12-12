Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat...

12.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler