Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri