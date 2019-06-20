Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Demirtaş ile Abdulah Öcalan arasında bir iktidar savaşı olduğunu öne süren Erdoğan, "Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor" dedi

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