Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öcalan dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı'dan HDP seçmenine tarafsız olun çağrısıyla ilgili "Bu iktidar savaşında, tabi HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir kayma gösteriyor. Buradaki bir liderlik mücadelesi var, bu mücadelede Öcalan dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman moderatörlüğündeki sosyal medya ve televizyon ortak yayınında soruları cevapladı. 1994 yılındaki belediyeciliğe değinen Erdoğan, 1994'ün Türkiye'de belediyecilikte değil, siyasette de bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Onu başardığımız için 1994 ruhunu yeniden yakalamamız gerekiyor. O dönemde kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmamız lazım. Aynı beraberlik ruhunda yeni bir anlayış neyin bir rota ile 2023'ü çizdik. Bizim yeni döneme belediyecilik anlayışıyla 2023'e yürümemiz lazım. Şehir planlaması çevre dostu şehircilik gibi mimarinin korunduğu şehir ruhunun yaşatıldığı eskiden mahalle ruhu derdik. Apartman ruhu içinde mahalle ruhu kaybolmuştur. Site bir felaket. Bunu acaba bunu yeniden yakalayabilecek miyiz? Biz TOKİ'ye diyoruz ki bu anlayışa döneceksiniz. Bu şekliyle de oralardaki sadece iskan değil, onun yanında burada o yapılanma içerisinde okulundan en azından bir ilkokulu olmalı, alışveriş merkezine varıncaya kadar her şey halledebilecek. Buna yönelik yatırımlar ve planla ve projeler hazırlayın diye talimatlar verdik. Bunun yanında çalışmalar başladı" dedi.

"Öcalan dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı'dan HDP seçmenine tarafsız olun çağrısıyla ilgili soru üzerine, "Şu anda dağdakilerin nasıl açıklamalar yaptığını biliyoruz. Çok açık ve net millet ittifakının adayına destek çağrılarını 31 Mart öncesinde izlemiştik. Özellikle Demirtaş'ın yaptığı açıklamalarını aynı şekilde bizlerde öğrendik. Nereye yapıyor, çok açık ve net şu anda CHP adayına yapıyor. Çok ilginç olan burada da Apo'nun yaptığı açıklama. Oralardan bize ne gelir gelmez kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında, tabi HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir kayma gösteriyor. Daha ileri, ben bunu ileri taşıyorum Avrupa'da bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan tutunda dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği inancından onlara yönelik kesin tavırları var. Yaptığı açıklamada, eğer beni destekliyorsanız, benim arkamda olan partiyseniz siz kendi bildiğinizi ortaya koymalısınız. Bunların herhangi birinden yana değil, kendi tarafsızlığını ortaya koymanın içerisindesiniz. Böyle bir durum söz konusu. PKK bir kanadı CHP adayına destek veriyor. Cumhur ittifakının bunların hiçbiriyle ne ilgisi alakası yok. Böyle bir şey şu ana kadar böyle bir mesaj söz konusu değil. MHP kurmuş olduğumuz cumhur ittifakıyla bu süreci götürüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak böyle bir desteğin gelemeyeceğini herkes biliyor. Buradaki bir liderlik mücadelesi var, bu mücadele de Öcalan dağa ve Demirtaş'a mesaj veriyor. Siyasetçi olarak ister istemez bir ilgimiz olur" diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimin istismarına özellikle üzülüyorum"

"Ben Kürt kardeşlerimin istismarına özellikle üzülüyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp meclise gönderdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu diyorum. Yine diyorum ki özellikle Kürt kardeşlerime yönelik bir mesaj olarak, Diyarbakır belediyesi öncesinde günlerce ağlayan anneler, bunlar bana geldi, dertleştik. O zamandan biliyorum bu oyuna gelmeyin diyorum. PKK'dan beslenen bu siyasi parti yandaşlarına oy vermeyin. Biz başka ortak dostlarımızı da burada devreye sokmak suretiyle bu gidiş doğru bir gidiş değil, gelin şu işi yoluna koyalım. Bu duruşunuz kimlere hizmet ediyor. terör örgütünün desteklemiş olduğu partilere gidiyor. Dolayısıyla bunu bir yoluna koymak suretiyle geleceğimize yönelik bir ortak oluşumun adımlarını atalım. Şu ana kadar tabi henüz burada beklenen olumlu gelişme yok gibi. Yerinde bir tespit olarak değerlendiriyorum. Saadet partili kardeşlerimle güzel müstesna günlerimiz olmuştur. Bu günlerin içerisinden bize kala güzellikleri bu güne ve bundan sonraki günlere taşıyalım hem ülkemize hem davamıza faydamız olsun" şeklinde konuştu.

"Hiçbir dönemde olmadığı kadar terörle mücadele sürdürüyoruz"

Terörle mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi bir defa Kürdistan olarak bölüp adını atıyorlar. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Bu adam aynı zamanda en üst düzeyde yöneticisi. Buralardan bu sıkıntı geliyor. Acaba bu neden böyle oldu deniyor. Bu ülke hukuk devletiyse bu hukuk devletinin içinde bölücü hareketlere karşı tedbirimizi almazsak, bundan 10 yıl önce düştüğümüz yere yine düşeriz. Biz bütün dağlarda mücadele ediyoruz. Biz şehit anneleri ve babalarıyla görüşüyoruz. Onlara telefon açıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu tür şeyler başımıza geldiği zaman bizim tavrımız ne olur. Ben bir cumhurbaşkanıysam üzerime düşeni bütün hukuk kurallarını işleterek yapmak zorundayım. Terörle mücadeleyi sonuna kadar vermek zorundayım. Güvenlik korucularımız, askerimiz polisimiz hiçbir dönemde olmadığı kadar terörle mücadeleyi sürdürmektedir. Büyük bir başarıyı hiçbir dönemde olmadığımız kadar başarıyı almış durumdayız. Bu başarı temennim odur devam etsin" diye konuştu.

"Ayrımcılık üzerinden vurmak istiyorlar"

Pontus benzetmesiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tartışmayı kabullenmek mümkün değil. Özelikle CHP adayı düşünmesi lazım. Çünkü bu yakıştırmayı Yunan gazeteleri yapıyor. Bu iddia üzerinden oynanmak istenen oyun var. Ayrımcılık üzerinden bizi vurmak istiyorlar. Bize Pontus dediler yaygarasını koparak puan toplamaya çalışıyor. AK Partili böyle bir tartışma içinde yer alır mı? Bunun bir numarası bensem benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Benim il başkanım, belediye başkanım böyle bir şeyi asla söyleyemez. Bunların hepsi toplumsal dalga yakalama gayretidir, bunu kimseye kaptıramayız. Biz bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.

"Kucaklayıcılık lafla olmaz, uygulamada olur"

CHP adayının kucaklayıcı olarak çıkmasına yönelik soru üzerine Erdoğan, "Benim Ordu Valime it diyen bir adam bu ülkede kucaklayıcı olabilir mi? Benim polislerime şerefsizler diyenler benim ülkemde kucaklayıcı olabilir mi? Biz 25 yıldır bu ülkede iktidar olduk. Kucakladığımız için. Bu ülkenin 81 vilayetinde her zaman milletvekilleri çıkarıp belediye başkanlarını aldık. Kucaklayıcılık lafla olmaz uygulamada olur. Hizmet ve insana yaklaşınca olur. CHP adayı ve beraberindekileri benim anmaktan dahi imtina ettiğim sözleri devletin valisine söylen kucaklayıcı olabilir mi?" diye konuştu.

"Bu kaçış FETÖ hareketidir"

Ekrem İmamoğlu'nun televizyona çıkmama kararıyla ilgili Erdoğan, "CHP adayı yalan üzerine bütün söylemlerini kurmuş. Televizyonlara çıkmama kararı arkasındaki yöneticileri aldılar. Bu kaçış FETÖ hareketidir. Bunu yaparak ekrandan çektiler. CHP adayının açıkça bir yerde sıkıntı verdiğinde bir alameti, bundan dolayı da televizyon ekranına çıkmamasını uygun düşündüler, bir yerde ekran yasağı getirdiler diyebiliriz" dedi.

"Önceki seçimde tespitleri tutmayanlar şimdi allanıp pullanıp tekrar CHP adına anket yapıyorlar"

Anketlere güvenmediğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben anketlere inanmıyorum. Anketlerde rant çok ciddi bir şekilde dönüyor. Birileri beklediğini partiden alamıyorsa bir başka partiye giderek onlarla ilgili anketler yapmaya başlıyor. Hele hele çok çok ünlü gibi görünen bazı anket firmaları var ki, çok garip bir önceki seçimde tespitlerinin hiç tutmadığı bu firmalar allanıp pullanıp tekrar CHP adına anket yapıyor. Bir başkaları farklı şekilde yapıyorlar. Ben bir genel başkan olarak, üzerine düşen görevi yapmazsam doğabilecek sıkıntı da bende bir şeyler yapsaydım, daha iyi olmaz mıydı, düşüncesinden kaynaklanan, arkadaşlarla yaptığımız istişarelerde sizlerde çok yoğun, şu anda 3 tane açılış toplantısı yapmanın dışında bazı STK toplantılarına katıldım. Açılış ama bunlar adeta miting havasında oldu. Bugün bahçeli evlerde yaptık, yarın benim mitingim falan yok. Yarın özel bir misafirim olacak. Barzani yarın ona bir randevu verdik. Son olarak akşamda iş adamlarına bir hitabım olacak, Haliç Kongre Merkezinde bir yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız. Binali beyin gerek yarın, cumartesi son bazı yoğun programları mitingleri var. Benim bu dönemde yoğun bir çaba olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA