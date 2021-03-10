Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok"

10.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:26

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Damat da damat.' Damat kadar taş düşsün başınıza."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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