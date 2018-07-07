Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un Kızının Nikah Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış'ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende nikah şahidi oldu. Kıyılan nikahın ardından çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - İSTANBUL