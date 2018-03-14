Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusumuz Millet Olarak En Büyük Gücümüzdür"
- 14 Mart Tıp Bayramı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür.
- 14 Mart Tıp Bayramı
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki sağlık çalışanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sağlık çalışanlarına hitaben bir konuşma yaptı.