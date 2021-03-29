Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor.