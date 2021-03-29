Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener