Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg'i Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg'i kabul ettiHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg'i kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Solberg'i kabul etti
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg'i kabul etti.
G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Erna Solberg'i kabul etti. Erdoğan ve Solberg el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.