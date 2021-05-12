Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme adımlarını atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Aziz Milletim, Değerli kardeşlerim, Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında, bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından, kaçınılmaz olarak biz de etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında, milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak, sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında, aşı başta olmak üzere, salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun, zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen, sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah, onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece-gündüz çalışıyoruz. Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde, Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak, Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek, hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbim'den hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı