Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek."