Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Mesut Özil Alex Teixeira Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:55:19. #1.17#