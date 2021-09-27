Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz.

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. - Haberler
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