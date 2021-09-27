Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz.
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri