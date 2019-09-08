Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"

08.09.2019 18:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir"

-"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir"

-" 18 yıl önce ihracatımız 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı"

-"Faizi de en kısa zaman tek haneli rakama indireceğiz"

-"Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti

Kaynak: İHA