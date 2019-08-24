Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

24.08.2019 15:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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