Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.
24.08.2019 15:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (2)
Kaynak: AA