Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır."
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel