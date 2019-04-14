Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahitliği Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahitliği Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahitliği Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi. 

Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti. - İstanbul

Kaynak: DHA
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