Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.

09.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra 'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Kaynak: AA
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