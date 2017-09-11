Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Paragalda'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Paragalda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.



Paragalda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.