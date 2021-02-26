Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da 3. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da 3. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldü

26.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da 3. kez

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, #MNAwards2020 etiketiyle 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muslim News Nigeria tarafından 2018'de verilmeye başlanan "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne üçüncü kez layık görüldü.

Ebubekir, yaptığı açıklamada, insani çabasının tüm yönlerini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının patlak vermesi nedeniyle 2020 yılı dünya için çok zor geçmesine rağmen, Erdoğan'ın haklı bir davaya bağlı kaldığını ve başarılarının bir öncekini aştığını belirtti.

Erdoğan'ın vizyon sahibi bir lider olarak ortaya çıkmasının sadece Türkiye'nin yararına olmadığına işaret eden Ebubekir, bunun tüm Müslüman toplumu için bir nimet olduğunun altını çizdi.

Raşid Ebubekir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarıları arasında Ayasofya Camisi'nin yeniden açılması, Dağlık Karabağ bölgesinin özgürleştirilmesi, Kovid-19'dan ağır etkilenen ülkelere yardım paketleri sağlanması, Müslüman topluluklara insani yardım, Filistin davasına sarsılmaz bağlılık ve İslamofobiye karşı sessiz kalmaması olduğunu kaydetti.

Muslim News Nigeria, ayrıca Kovid-19 aşısı üretiminde önemli rol oynayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye "Küresel Müslüman Sağlık Kişileri" ödülünü, Mesut Özil'i de "Küresel Ünlü Müslüman" ödülünü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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