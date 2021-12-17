CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ İLE GÖRÜŞTÜ

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