Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijerya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Nijerya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi için bütün imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye gösterdiği dayanışma...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye gösterdiği dayanışma...

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