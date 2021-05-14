Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
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