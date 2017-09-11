Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Büyükelçisi Paragalda'yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Büyükelçisi Paragalda'yı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Büyükelçisi Paragalda'yı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra sona erdi.