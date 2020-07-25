Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınmış, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi. (İHA) Kaynak: İHA