Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü
25.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınmış, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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