Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın işbirliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.

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