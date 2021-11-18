Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın işbirliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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