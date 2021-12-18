CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİJER BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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