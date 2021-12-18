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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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