Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.

İSTANBUL (İHA) - - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu Kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

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