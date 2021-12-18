Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu Kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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