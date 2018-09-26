Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Yahudi Kuruluşlarının Temsilcilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
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