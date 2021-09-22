Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi - Haberler
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