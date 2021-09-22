Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri