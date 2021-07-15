Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan