Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha...
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha... - Haberler
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