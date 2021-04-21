Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Nereye harcandı' diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Nereye harcandı' diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birilerinin cebine girmiştir.