Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak."

31.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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