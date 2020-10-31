Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak."
31.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ