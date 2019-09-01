Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede ne yapıyorsak olursak olalım, bir gözümüz hep Konya'dadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede ne yapıyorsak olursak olalım, bir gözümüz hep Konya'dadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Mevlana Meydanı Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

01.09.2019 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Mevlana Meydanı

Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et