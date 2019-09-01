Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede ne yapıyorsak olursak olalım, bir gözümüz hep Konya'dadır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Mevlana Meydanı Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
01.09.2019 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Mevlana Meydanı
Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA