Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil
New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.
25.09.2019 20:21
New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com