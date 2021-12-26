Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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