Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet